Італія відмовила Україні у застосуванні зброї за межами своєї території

Натомість очільник італійського МЗС підтримав ідею мирної конференції за участю рф, Китаю, Індії та Бразилії.

Італійське озброєння у війні проти російської федерації може бути застосовано тільки на українській території.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє Le Monde.

"Наша позиція з приводу використання зброї Україною не змінилася: вона може бути використана тільки на українській території", – заявив він.

Заяву італійський міністр зробив на тлі повідомлень американських ЗМІ про те, що Вашингтон дозволив Україні використовувати ракети дальнього радіуса дії для ударів по російській території. Ці ракети здатні вражати цілі на відстані кількох сотень кілометрів, включно з логістичними пунктами й аеродромами російської армії.