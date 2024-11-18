Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Італія відмовила Україні у застосуванні зброї за межами своєї території

18 листопада 2024, 16:35
Італія відмовила Україні у застосуванні зброї за межами своєї території
Фото: instpres.univ.kiev.ua
Натомість очільник італійського МЗС підтримав ідею мирної конференції за участю рф, Китаю, Індії та Бразилії.

Італійське озброєння у війні проти російської федерації може бути застосовано тільки на українській території.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє Le Monde.

"Наша позиція з приводу використання зброї Україною не змінилася: вона може бути використана тільки на українській території", – заявив він.
 
Заяву італійський міністр зробив на тлі повідомлень американських ЗМІ про те, що Вашингтон дозволив Україні використовувати ракети дальнього радіуса дії для ударів по російській території. Ці ракети здатні вражати цілі на відстані кількох сотень кілометрів, включно з логістичними пунктами й аеродромами російської армії.
 
Також Таяні підтримав ідею мирної конференції за участю росії, Китаю, Індії та Бразилії. Він наголосив на важливості ролі Пекіна у врегулюванні конфлікту.
 
"Сподіваюся, Китай зможе допомогти донести до москви необхідність завершення цієї безглуздої війни", – наголосив міністр.
 
Він також засудив присутність північнокорейських солдатів на Курщині, назвавши це "поганим сигналом".

 

Італіязброявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Кінець
Політика
Кінець "системи Зеленського"? Навіть якщо вона дасть тріщину, Україна вистоїть – Том Купер
Переклад iPress – 18 листопада 2024, 14:42
Наймасовіша повітряна атака росії по Україні 17 листопада 2024 року. Реакція Заходу: занадто мало та занадто пізно – Том Купер
Політика
Наймасовіша повітряна атака росії по Україні 17 листопада 2024 року. Реакція Заходу: занадто мало та занадто пізно – Том Купер
Переклад iPress – 18 листопада 2024, 11:51
Чи хочуть союзники перемоги України? Дехто в Європі бажає розповісти Україні, що для неї означає мир – Філліпс О'Брайен
Політика
Чи хочуть союзники перемоги України? Дехто в Європі бажає розповісти Україні, що для неї означає мир – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 листопада 2024, 08:44
Стратегія
Політика
Стратегія "Ставка" і "Тік-Ток стратегія". Хороші новини з Куп'янська – Том Купер
Переклад iPress – 15 листопада 2024, 15:18
Майбутня політика Європарламенту. Факти про наступний склад Єврокомісії – Atlantic Council
Політика
Майбутня політика Європарламенту. Факти про наступний склад Єврокомісії – Atlantic Council
Переклад iPress – 15 листопада 2024, 13:51
Виборці Трампа підпорядкували cебе та Америку путіну. А отже і Сі Цзіньпіню – Тімоті Снайдер
Політика
Виборці Трампа підпорядкували cебе та Америку путіну. А отже і Сі Цзіньпіню – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 15 листопада 2024, 09:44
росіяни прорвались до Куп’янська і закріпилися поблизу. Вони продовжують наступати в районі Курахового – Том Купер
Політика
росіяни прорвались до Куп’янська і закріпилися поблизу. Вони продовжують наступати в районі Курахового – Том Купер
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 20:04
російська агентка на чолі американської розвідки. США перетворюються на бананову республіку?
Політика
російська агентка на чолі американської розвідки. США перетворюються на бананову республіку?
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 16:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється