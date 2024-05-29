Італія видала найбільше віз громадянам рф

Минулого року саме Рим серед ЄС погодив найбільше заявок від російських громадян.

Про це повідомляє schengen.news.

В 2023 році кількість візових заявок до країн Шенгенської зони від громадян рф скоротилася на 24% після санкцій ЄС, запроваджених через війну в Україні.

Того року від росіян поступило 520 000 візових запитів - схвалили 82%. Частина країн майже всім відмовляли у видачі шенгенських віз росіянам.

Найбільшу кількість віз росіянам торік надала Італія – 134 000 дозволів на в'їзд. В цій країні 93,4% запитів отримали позитивну відповідь.

В Польщі росіяни подали 257 заяв на отримання візи, 99,6% з них країна схвалила. Але кількість людей, які намагалися отримати шенгенську візу у Польщі, різко знизилася - в 2022 році росіяни подали 2200 візових заяв.

Найбільшу частку відмов у наданні шенгенської візи росіяни отримали в Естонії - лише 44,4% візових заявок від громадян рф мало позитивне рішення. Всього в цю балтійську країну росіяни подали 2800 заяв на візу.