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Італія видала найбільше віз громадянам рф

29 травня 2024, 17:16
Італія видала найбільше віз громадянам рф
Фото: gettyimages.com
Минулого року саме Рим серед ЄС погодив найбільше заявок від російських громадян.

Про це повідомляє schengen.news.

В 2023 році кількість візових заявок до країн Шенгенської зони від громадян рф скоротилася на 24% після санкцій ЄС, запроваджених через війну в Україні. 

Того року від росіян поступило 520 000 візових запитів - схвалили 82%. Частина країн майже всім відмовляли у видачі шенгенських віз росіянам. 

Найбільшу кількість віз росіянам торік надала Італія – 134 000 дозволів на в'їзд. В цій країні 93,4% запитів отримали позитивну відповідь.

В Польщі росіяни подали 257 заяв на отримання візи, 99,6% з них країна схвалила. Але кількість людей, які намагалися отримати шенгенську візу у Польщі, різко знизилася - в 2022 році росіяни подали 2200 візових заяв.

Найбільшу частку відмов у наданні шенгенської візи росіяни отримали в Естонії - лише 44,4% візових заявок від громадян рф мало позитивне рішення. Всього в цю балтійську країну росіяни подали 2800 заяв на візу.

 
шенгенросіяни

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