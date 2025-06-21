Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Італія виділить €1,5 млн на гуманітарне розмінування Україні

21 червня 2025, 10:57
Італія виділить €1,5 млн на гуманітарне розмінування Україні
Фото: osce.org
На сьогодні в Україні заміновано близько 138 500 квадратних кілометрів.

Київ та Рим підписали угоду на суму 1,5 мільйона євро для підтримки ініціатив з гуманітарного розмінування.

Про це повідомило Міністерство економіки України

"Укладена угода є важливою для реалізації Національної стратегії з протимінної діяльності і дозволить реалізувати проєкти з очищення агроземель, розвитку інфраструктури, відновлення економічної активності на деокупованих територіях і сприяти поверненню громадян до своїх домівок. Укладена угода на 1,5 млн євро демонструє силу міжнародного партнерства, яке є критично важливим для стійкості нашої держави", – заявила перша віцепрем’єр-міністерка і міністерка економіки України Юлія Свириденко.

В той же час Посол Італії в Україні Карло Формоза додав, що Італія пишається тим, що підтримує Україну у її зусиллях із розмінування територій і акваторій. 

"Внесок Італії свідчить про нашу непохитну підтримку безпеки й відновлення України. Виділене фінансування є життєво важливим для відновлення можливостей для життя та стабільного майбутнього країни", – додав він. 

На сьогодні порядка 138 500 квадратних кілометрів української території можуть бути потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами, що становить серйозну загрозу для цивільного населення і суттєво підриває економічну стабільність.

 
війнаІталіїрозмінування

Останні матеріали

Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Політика
Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Переклад iPress – 20 червня 2025, 14:06
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Політика
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 20 червня 2025, 12:02
Чихуахуа Трампа. Тулсі Ґаббард відсторонена від обговорень адміністрації щодо Ізраїлю та Ірану – NBC News
Політика
Чихуахуа Трампа. Тулсі Ґаббард відсторонена від обговорень адміністрації щодо Ізраїлю та Ірану – NBC News
Переклад iPress – 20 червня 2025, 07:32
Бомбити чи не бомбити? Ризики та переваги бомбардування іранської ядерної бази Фордо – Макс Бут
Політика
Бомбити чи не бомбити? Ризики та переваги бомбардування іранської ядерної бази Фордо – Макс Бут
Переклад iPress – 19 червня 2025, 12:20
Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Триденна спеціальна військова операція Нетаньягу. Частина 2 – Том Купер
Політика
Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Триденна спеціальна військова операція Нетаньягу. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 19 червня 2025, 11:29
США роблять світ більш небезпечним. Китай та росія у захваті – Джеймс Ставрідіс
Політика
США роблять світ більш небезпечним. Китай та росія у захваті – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 19 червня 2025, 07:57
Ірано-ізраїльська війна. Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Частина 1 – Том Купер
Політика
Ірано-ізраїльська війна. Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 18 червня 2025, 16:48
росія розбудовує військові бази біля Фінляндії. Чи відреагує Європа? – Yle
Політика
росія розбудовує військові бази біля Фінляндії. Чи відреагує Європа? – Yle
Переклад iPress – 18 червня 2025, 12:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється