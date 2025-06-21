Італія виділить €1,5 млн на гуманітарне розмінування Україні

На сьогодні в Україні заміновано близько 138 500 квадратних кілометрів.

Київ та Рим підписали угоду на суму 1,5 мільйона євро для підтримки ініціатив з гуманітарного розмінування.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

"Укладена угода є важливою для реалізації Національної стратегії з протимінної діяльності і дозволить реалізувати проєкти з очищення агроземель, розвитку інфраструктури, відновлення економічної активності на деокупованих територіях і сприяти поверненню громадян до своїх домівок. Укладена угода на 1,5 млн євро демонструє силу міжнародного партнерства, яке є критично важливим для стійкості нашої держави", – заявила перша віцепрем’єр-міністерка і міністерка економіки України Юлія Свириденко.

В той же час Посол Італії в Україні Карло Формоза додав, що Італія пишається тим, що підтримує Україну у її зусиллях із розмінування територій і акваторій.

"Внесок Італії свідчить про нашу непохитну підтримку безпеки й відновлення України. Виділене фінансування є життєво важливим для відновлення можливостей для життя та стабільного майбутнього країни", – додав він.

На сьогодні порядка 138 500 квадратних кілометрів української території можуть бути потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами, що становить серйозну загрозу для цивільного населення і суттєво підриває економічну стабільність.