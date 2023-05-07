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ПОЛІТИКА

Італія вимагає від Франції чіткіших вибачень за міграційну "образу" – Reuters

07 травня 2023, 21:00
Італія вимагає від Франції чіткіших вибачень за міграційну
Фото: УНН
Минулого тижня міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що правий прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні "не змогла вирішити міграційні проблеми, з якими вона була обрана

Італія залишається незадоволеною вибаченнями, принесеними Парижем після того, як французький міністр звинуватив Рим у неправильному врегулюванні кризи з мігрантами.

Про це заявив у неділю міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає Reuters.

"Потрібні більш чіткі слова", – сказав Таяні, який є членом консервативної партії "Вперед, Італіє".

"Я сподіваюся, що французький уряд змінить свою позицію і принесе вибачення, які будуть протилежними до позиції, яку зайняв міністр внутрішніх справ. Я буду радий їх прийняти" – наголосив він.

Минулого тижня міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що правий прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні "не змогла вирішити міграційні проблеми, з якими вона була обрана". Дарманен додав, що Мелоні "брехала" виборцям, що вона може покласти край міграційній кризі.

Слова міністра викликали значний резонанс в італійських ЗМІ. Очільник Міністерства закордонних справ Італії Антоніо Таяні скасував заплановану поїзку до Парижа й зажадав від від Франції вибачень за образу "всіх італійців і прем'єр-міністра".

Речник французького уряду Олів'є Веран намагався розрядити напруженість у п'ятницю, що він впевнений, що з боку Дарманена не було жодного бажання піддати Італію остракізму.

ІталіяФранція

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