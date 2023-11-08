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Італія вирішила відправити до Сектору Гази спеціальний корабель-шпиталь

08 листопада 2023, 19:29
Італія вирішила відправити до Сектору Гази спеціальний корабель-шпиталь
Фото: УНН
Корабель прибуде "безпосередньо до Гази".

Італія сьогодні, 8 листопада, відправить до Сектору Газа корабель, обладнаний шпиталем, для допомоги постраждалим від війни Ізраїлю з Хамас.

Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

За словами голови Міноборони, на борту корабля Vulcano перебуватиме 170 осіб, 30 із них пройшли підготовку з надання екстреної медичної допомоги.

Він додав, що корабель прибуде "безпосередньо до Гази" внаслідок домовленостей із палестинцями.

"Ми першими проводимо гуманітарну операцію у цьому районі і сподіваємося, що інші країни підуть за нами", - уточнив Крозетто.

ІталіядопомогаСектор Газивійна в Україніросія окупанти

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