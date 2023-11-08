Італія вирішила відправити до Сектору Гази спеціальний корабель-шпиталь

Корабель прибуде "безпосередньо до Гази".

Італія сьогодні, 8 листопада, відправить до Сектору Газа корабель, обладнаний шпиталем, для допомоги постраждалим від війни Ізраїлю з Хамас.



Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

За словами голови Міноборони, на борту корабля Vulcano перебуватиме 170 осіб, 30 із них пройшли підготовку з надання екстреної медичної допомоги.



Він додав, що корабель прибуде "безпосередньо до Гази" внаслідок домовленостей із палестинцями.

"Ми першими проводимо гуманітарну операцію у цьому районі і сподіваємося, що інші країни підуть за нами", - уточнив Крозетто.