Італія визнала Голодомор геноцидом українців

Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав рішення італійських сенаторів важливим кроком, що "відновлює історичну справедливість".

Сенат Італії у середу, 26 липня, проголосував за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Як зазначається в резолюції, у 1932-1933 роках СРСР на чолі з Йосипом Сталіним "навмисно спровокував голод, який спричинив мільйони смертей, переважно селян та дрібних землевласників", серед цивільного населення України.

"Пам'ять про Голодомор та радянські злочини проти українського народу набуває ще більшого значення сьогодні у світлі російського вторгнення та нової спроби стерти українську національну ідентичність", - наголошується в документі.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав рішення італійських сенаторів важливим кроком, що "відновлює історичну справедливість, вшановує мільйони жертв та застерігає майбутні покоління від злочину геноциду".