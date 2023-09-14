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Італія, Японія та Британія створять винищувач наступного покоління GCAP – Reuters

14 вересня 2023, 15:51
Італія, Японія та Британія створять винищувач наступного покоління GCAP – Reuters
Фото: english.yonhapnews.co.kr
Reuters з посиланням на власні джерела стверджує, що домінуватимуть у проекту Британія та Японія, а Рим заплатить лише п’яту частину загальної вартості розробки.

Очікується, що італійсько-англо-японська програма щодо створення винищувача наступного покоління під назвою GCAP коштуватиме десятки млрд доларів, але партнери ще не остаточно визначили, як розподілять бюджет або роботу.

Про це повідомляє Reuters.

Провідні підрядники - британська BAE Systems, японська Mitsubishi Heavy Industries та італійська Leonardo заявили, що узгодили наступні кроки для розробки концептуального етапу літака.

Ці компанії разом із відповідними міністерствами оборони 12 вересня на лондонському ярмарку озброєнь DSEI обговорили проект, метою якого є виробництво винищувача до 2035 року.

13 вересня Італія взяла на себе зобов’язання фінансувати свою частку в програмі протягом 15 років. 
 

Директор компанії Future Combat Air Річард Бертон заявив, що ряд інших країн виявили інтерес до проекту, але головна увага всіх трьох партнерів була спрямована на розробку літака в зазначений термін.

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