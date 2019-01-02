Італія заблокувала в ЄС визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, – ЗМІ

Раніше міністр закордонних справ Італії Манліо Ді Стефано заявив, що Італія проти визнання Гуайдо

Італія стала єдиною країною, що напередодні на засіданні глав МЗС країн ЄС в Бухаресті заблокувала компромісну пропозицію ЄС щодо визнання президентом Венесуели Хуана Гуайдо.

Про це повідомило італійське агентство ANSA, посилаючись на джерела в європейських дипломатичних колах.

Пропозицію визнати Гуайдо тимчасовим президентом країни до проведення виборів на зустрічі висунуло міністерство закордонних справ Швеції. Агентство зазначає, що рішення не мало на меті визнати Гуайдо офіційно, але натякало на це.

Раніше міністр закордонних справ Італії Манліо Ді Стефано заявив, що Італія проти визнання Гуайдо, тому що "якась країна або група третіх країн не можуть визначати внутрішню політику іншої країни".

Нагадаємо, що у Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.

Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.

Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.