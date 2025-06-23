Італія заморозила активи російських олігархів на €2,3 млрд

В кінці 2024 року уряд Італії заморозив російські активи на суму майже 280 мільйонів євро.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну уряд італії заморозив активи олігархів з рф на суму 2,3 млрд євро.

Останні конфіскації відбулися на початку цього місяця, інформує агенція Reuters.

Рим заморозив банківські рахунки, розкішні вілли, яхти та автомобілі, на тлі санкцій Євросоюзу проти кремля та тих, хто підтримує режим путіна.

Влітку 2023 року сумарна вартість таких активів становила 2,5 мільярда доларів.

А в кінці року уряд Італії заморозив російські активи на суму майже 280 мільйонів євро.

Видання зазначає, що це на 44 мільйони євро більше, ніж у попередньому році.

На початку червня податкова поліція Італії заморозила активи іранської компанії Irital Shipping Lines, яка базується в Мілані, включно з двома об'єктами нерухомості загальною вартістю понад 1 мільйон євро через військову підтримку Іраном війни рф проти України.

Агентство державного майна Міністерства економіки та фінансів Італії утримує всі неліквідні активи, заморожені у зв'язку з санкціями Євросоюзу. У період заморожування всі витрати з управління цими активами несе італійський уряд. Згідно з офіційними даними, витрати склали 31,7 мільйона євро до лютого 2024 року.

Країни ЄС можуть конфіскувати заморожені російські активи чи повернути їхнім власникам за умови, що вони оплатять Італії понесені витрати на їхнє утримання.