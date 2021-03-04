Італія запроваджує триденний локдаун на Великдень

В Італії запровадили триденний локдаун, щоб запобігти сплеску захворюваності на COVID-19 після великодніх свят.

Всі регіони Італії зараз віднесені до червоної зони - це найвищий рівень обмежень, оскільки країна бореться з третьою хвилею коронавірусу: за день реєструється близько 20 000 нових випадків інфікування, повідомляє "Укрінформ".

Жителям заборонено здійснювати поїздки без особливої ​​необхідності, але дозволяється проводити великодні трапези в товаристві максимум двох гостей.

Церкви відкриті, проте парафіян просять відвідувати служби тільки в їх власному регіоні.

Папа Римський Франциск другий рік поспіль виголошуватиме великоднє послання перед порожньою площею Святого Петра.

Після свят обмеження або оранжевої, або червоної зони залишаться діяти в регіонах Італії до кінця місяця.

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