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Італія запроваджує триденний локдаун на Великдень

Жителям заборонено здійснювати поїздки без особливої ​​необхідності
В Італії запровадили триденний локдаун, щоб запобігти сплеску захворюваності на COVID-19 після великодніх свят.
Італія запроваджує триденний локдаун на Великдень Фото: з вільних джерел

Всі регіони Італії зараз віднесені до червоної зони - це найвищий рівень обмежень, оскільки країна бореться з третьою хвилею коронавірусу: за день реєструється близько 20 000 нових випадків інфікування, повідомляє "Укрінформ".

Жителям заборонено здійснювати поїздки без особливої ​​необхідності, але дозволяється проводити великодні трапези в товаристві максимум двох гостей.

Церкви відкриті, проте парафіян просять відвідувати служби тільки в їх власному регіоні.

Папа Римський Франциск другий рік поспіль виголошуватиме великоднє послання перед порожньою площею Святого Петра.

Після свят обмеження або оранжевої, або червоної зони залишаться діяти в регіонах Італії до кінця місяця.

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03 04 2021 15:06
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