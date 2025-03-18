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ТЕХНОЛОГІЇ

Італійська газета випустила перший у світі випуск, створений штучним інтелектом

18 березня 2025, 21:21
Італійська газета випустила перший у світі випуск, створений штучним інтелектом
Фото: instpres.univ.kiev.ua
Експеримент триватиме місяць і має на меті продемонструвати, як технології штучного інтелекту можуть вплинути на журналістику та повсякденне життя.

Італійська газета Il Foglio стала першою у світі, яка випустила випуск, повністю створений за допомогою штучного інтелекту.

Про це повідомляє The Guardian.

Експеримент триватиме місяць і має на меті продемонструвати, як технології штучного інтелекту можуть вплинути на журналістику та повсякденне життя, пояснив головний редактор газети Клаудіо Чераза. Він підкреслив, що це буде перша в історії щоденна газета, повністю створена штучним інтелектом — від написання текстів до заголовків, цитат і навіть іронії.

На першій сторінці випуску Il Foglio AI опублікована стаття про президента США Дональда Трампа, в якій йдеться про те, як італійські прихильники Трампа критикують культуру скасування, але підтримують його, навіть коли він поводиться авторитарно. Крім того, на обкладинці є колонка під назвою "путін:10 зрад", в якій описано 20 років порушених обіцянок та зрад.

Газета також включає рідкісну позитивну статтю про економіку Італії, яка посилається на покращення ситуації після податкових реформ, що призвели до підвищення зарплат для 750 тисяч працівників. На другій сторінці розповідається про зміну соціальних відносин серед молодих європейців, які все частіше обирають "ситуаційні стосунки" замість стабільних.

Остання сторінка газети містить листи читачів, написані штучним інтелектом. В одному з листів ставиться питання, чи зробить ШІ людей "непотрібними" в майбутньому, на що ШІ відповідає жартівливо, зазначивши, що хоча він і є досить розумним, навіть не може правильно замовити каву з цукром.

Статті, створені штучним інтелектом, були добре структуровані, зрозумілі та без граматичних помилок. Проте жодна з них не містила прямих цитат від людей. Чотиристорінковий випуск Il Foglio AI був включений до звичайного друкованого видання і доступний у кіосках і онлайн з 18 березня.

Італіягазеташтучний інтелект

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