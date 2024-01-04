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Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні закликала продовжувати надавати зброю Україні

04 січня 2024, 19:27
Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні закликала продовжувати надавати зброю Україні
Фото: УНН
Передача Україні зброї дасть змогу забезпечити баланс на полі бою.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні закликала західних партнерів не припиняти підтримку України продовжувати постачаня зброї, яке дасть змогу забезпечити баланс на полі бою.

Про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, повідомляє видання  II Fatto Quotidiano.

"На відміну від тих, хто каже, що ми не повинні надавати зброю України, тому що це призведе до ескалації, я вважаю навпаки. Єдина можливість України для досягнення будь-якого дипломатичного рішення — це збереження балансу на полі бою",- підкреслила Мелоні.

Також Мелоні додала, що якби Італія дослухалась до тих, хто пропонував не підтримувати Україну, "ми б отримали не мир, а вторгнення, війну ближче до наших осель".

допомога арміївійна в Україніросія окупантиМелоні

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