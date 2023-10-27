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Італійську Camozzi Group внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

27 жовтня 2023, 14:19
Італійську Camozzi Group внесли до переліку міжнародних спонсорів війни
Санкції. Фото: divannaya-sotnya.com.ua
Компанія продовжує вести бізнес у рф та співпрацює з російським військово-промисловим комплексом.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло італійський концерн Camozzi, що продовжує вести бізнес у рф та співпрацює з російським військово-промисловим комплексом, до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Зокрема, завод Camozzi Group продовжує працювати на території тимчасово окупованого Криму.

Camozzi Group  – міжнародний італійський концерн з виробництва пневмоапаратури та пневмообладнання, пневмосистем і пневмоавтоматики.

Компанія є одним зі світових лідерів у цій галузі. Вона представлена у 78 країнах світу, зокрема і в росії. Заводи Camozzi не зупинили свою діяльність після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Пневматичне обладнання є важливою складовою багатьох галузей промисловості, оскільки воно допомагає в автоматизації робочих процесів. Клієнтами  Camozzi в рф є саме заводи ВПК агресора, продукція яких активно використовується у війні проти України:

  • ВАТ “Ижорские заводы”;
  • ВАТ “Коломенський завод”;
  • ВАТ “Силовые машины”;
  • ВАТ  “НПК “Уралвагонзавод”;
  • холдинг “ПетрозаводскМаш”.

Крім того, італійська Camozzi Group з початку повномасштабної агресії рф співпрацює з підсанкційним AT “Тихвинский вагоностроительный завод” та АТ “Челябинский цинковый завод”, який контролюється підсанкційними російськими олігархами Іскандаром Махмудовим та Андрієм Бокаревим.

За даними НАЗК, попри російську окупацію, досі працює “Механосборочный завод Камоцци Пневматика” в м. Сімферополь. Так, на вебсайті російської компанії “ВПК Конкордия” зазначено: “Компанія ВПК – офіційний дилер Camozzi. Наше представництво Camozzi Сімферополь – це місце, де ви можете купити обладнання Камоцці за найкращою ціною в Сімферополі”.

Сама компанія Camozzi на своєму офіційному сайті ніде не зазначає про свою роботу в Криму.

В росії Camozzi працює через ТОВ “Камоцци Пневматика”, має 32 відділення, 500 співробітників та 80 000 підприємств-клієнтів. Крім сплати податків до держбюджету країни-агресорки, компанія надає робочі місця росіянам, підтримуючи таким чином російську економіку та рівень зайнятості населення.

В Україні Camozzi Group теж представлена. Зокрема, в переліку засновників юридичної компанії Camozzi в Україні залишається громадянин росії Олексій Кистиченко, який зараз очолює російське представництво Camozzi.

 

санкціївійна в Україніросія окупантиспонсор війни

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