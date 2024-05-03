Італійську міністерку туризму звинуватили в шахрайстві під час пандемії COVID

Польський президент уже не вперше публічно просуває ідею підвищення мінімального порогу оборонних витрат у НАТО і, як очікується, повторить цей заклик на саміті Альянсу у Вашингтоні в липні.

Колишній президент США Дональд Трамп у разі перемоги на виборах у листопаді 2024 року може висунути вимогу перед членами Північноатлантичного Альянсу витрачати не 2%, а 3% ВВП на оборону.

Про це повідомляє The Times.

За словами джерела, "мислення Трампа еволюціонує" в бік нового цільового показника витрат на оборону. На це вплинула його зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою у квітні в Нью-Йорку.

"(Трамп. – Ред.) думає про 3%, особливо після розмови з Дудою – і це не враховуючи грошей для України", – сказало The Times джерело з оточення Трампа.

Польський президент уже не вперше публічно просуває ідею підвищення мінімального порогу оборонних витрат у НАТО і, як очікується, повторить цей заклик на саміті Альянсу у Вашингтоні в липні.

На сьогодні лише три члени НАТО витрачають понад 3% ВВП на оборону – це США й Польща, а також Греція.