Італійську міністерку туризму звинуватили в шахрайстві під час пандемії COVID

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Колишній президент США Дональд Трамп у разі перемоги на виборах у листопаді 2024 року може висунути вимогу перед членами Північноатлантичного Альянсу витрачати не 2%, а 3% ВВП на оборону.
Про це повідомляє The Times.
За словами джерела, "мислення Трампа еволюціонує" в бік нового цільового показника витрат на оборону. На це вплинула його зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою у квітні в Нью-Йорку.
"(Трамп. – Ред.) думає про 3%, особливо після розмови з Дудою – і це не враховуючи грошей для України", – сказало The Times джерело з оточення Трампа.
Польський президент уже не вперше публічно просуває ідею підвищення мінімального порогу оборонних витрат у НАТО і, як очікується, повторить цей заклик на саміті Альянсу у Вашингтоні в липні.
На сьогодні лише три члени НАТО витрачають понад 3% ВВП на оборону – це США й Польща, а також Греція.