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Італійський міністр оборони спрогнозував, коли рф може напасти на НАТО

03 липня 2025, 16:05
Італійський міністр оборони спрогнозував, коли рф може напасти на НАТО
Він також зазначив, що внутрішня підтримка росії війни в Україні, очевидно, залишається незмінною.

росія може становити військову загрозу території НАТО вже протягом п'яти років. Таку заяву зробив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, звертаючись до законодавців щодо результатів нещодавнього саміту НАТО. На цьому саміті Північноатлантичний альянс погодився збільшити витрати на оборону та безпеку.

Про це пише Reuters.

"Союзники поділяли стурбованість щодо зростаючої загрози з боку росії. Немає жодних ознак перенаправлення російського виробництва на цивільні цілі, навіть у разі припинення вогню", – наголосив Крозетто.
 
Він також зазначив, що внутрішня підтримка росії війни в Україні, очевидно, залишається незмінною. Незважаючи на значні втрати – понад мільйон солдатів, включно з 200 тис за перші шість місяців цього року – росії вдалося мобілізувати ще 300 тис осіб за той самий період "без жодного порушення внутрішнього консенсусу".
 
Посилаючись на цілі НАТО щодо збільшення витрат на оборону та безпеку у відсотках від ВВП, Крозетто заявив, що Італія вже передбачила деякі положення у бюджеті. Він підтвердив, що ресурси не перенаправлятимуться з охорони здоров'я чи пенсій.
НАТОвійна в Україніросія окупанти

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