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Італійський міністр подав у відставку через призначення радницею коханки

07 вересня 2024, 10:53
Італійський міністр подав у відставку через призначення радницею коханки
Дженнаро Санджуліано визнав зраду та публічно вибачився перед дружиною.
Міністр культури Італії був змушений піти у відставку на тлі скандалу щодо рішення зробити радницею власну коханку.
 
Про це пише BBC.
 
62-річний Дженнаро Санджуліано призначив до своєї команди 41-річну Марію Боччіа. Упродовж літа вона регулярно викладала у соціальних мережах світлини з численних подорожей з міністром. Італійські ЗМІ швидко поширили чутки, що стосунки цієї пари виходять за межі ділових. 
 
Чиновник спершу пручався та відкидав звинувачення, але згодом зізнався, що справді мав роман із Боччіа після зустрічі із нею у травні. Він також публічно вибачився перед своєю дружиною під час інтерв'ю одному із державних телеканалів. 
 
Зрештою у п'ятницю Санджуліано подав на ім'я прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні заяву про відставку. Проте заявив, що не порушував правил щодо державної служби, а також підкреслив, що не витратив на коханку жодного євро державних коштів, адже обов'язки його радниці вона виконувала на безоплатній основі.
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