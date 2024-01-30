Італійський офіцер дістав остаточний вирок за шпигунство на користь рф

За передачу секретних документів він повинен був отримати 5 тисяч євро.

Офіцер військово-морських сил Італії Вальтер Біота був засуджений Військовим трибуналом Риму до 29 років увʼязнення за шпигунство на користь рф.

Про це повідомляє ANSA.

Повідомляється, що військовослужбовця затримали у 2021 році під час спроби передати російській федерації секретні документи НАТО. За свої послуги він повинен був отримати 5 тисяч євро.

Слідство встановило, що засуджений таємно сфотографував спеціальним смартфоном 106 секретних документів і планував передати SD-карту співробітнику посольства росії в Італії Дмитру Остроухову.

Остаточний вирок є на рік меншим за той, який Біот отримав у військовому суді першої інстанції у березні 2023 року