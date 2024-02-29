IT-Армія атакувала найбільший російський інтернет-портал Mail.ru

Українські спеціалісти змогли зупинити найбильший безоплатний сервіс електронної пошти росії і обмежити доступ користувачів за межами рф.

Про це Мінцифри написало на Facebook-сторінці.

"Кажемо "Па-па" Mаil.ru. ІТ-Армія атакувала найбільший інтернет-портал у росії Безоплатний сервіс електронної пошти зупинився завдяки атакам нашого кібервійська", - йдеться в дописі.

Всі користувачі, які перебувають поза територією росії, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів.

В мінфцирф нагадали, що доступ до імейла - це не тільки пошта, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до девайсів.

"Не дайте ворогу спокійно жити — приєднуйтеся до ІТ-Армії. Кібервоїном може стати кожен, долучайтеся, щоб знищувати ворога зсередини", - додали в міністерстві.