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IT-Армія атакувала найбільший російський інтернет-портал Mail.ru

29 лютого 2024, 17:02
IT-Армія атакувала найбільший російський інтернет-портал Mail.ru
Фото: ria.ru
Українські спеціалісти змогли зупинити найбильший безоплатний сервіс електронної пошти росії і обмежити доступ користувачів за межами рф.

Про це Мінцифри написало на Facebook-сторінці.

"Кажемо "Па-па" Mаil.ru. ІТ-Армія атакувала найбільший інтернет-портал у росії Безоплатний сервіс електронної пошти зупинився завдяки атакам нашого кібервійська", - йдеться в дописі. 

Всі користувачі, які перебувають поза територією росії, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів. 

В мінфцирф нагадали, що доступ до імейла - це не тільки пошта, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до девайсів. 

"Не дайте ворогу спокійно жити — приєднуйтеся до ІТ-Армії. Кібервоїном може стати кожен, долучайтеся, щоб знищувати ворога зсередини", - додали в міністерстві.

 

атакаIT-арміяMail.ru

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