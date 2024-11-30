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ІТ-армія паралізувала роботу зв'язку та інтернету росіян – Мінцифри

30 листопада 2024, 13:57
ІТ-армія паралізувала роботу зв'язку та інтернету росіян – Мінцифри
Фото: EPA/UPG
У найбільших російських операторів стався збій.
У найбільших російських операторів - Мегафон, МТС, YOTA, Білайн, Ростелеком, Т2, Тінькофф Мобайл - спостерігався масштабний збій.
 
Про це повідомило Міністерство цифрової трансфорамції.
 
Також перебої були в роботі Telegram і Discord, які ворог активно застосовує для координації своїх дій.
 
Зазначається, що операція IT ARMY завдала ворогу економічних збитків на суму до 360 мільйонів доларів.
 
Нагадаємо, що ІТ-коаліція - це група держав у межах Контактної групи з питань оборони України ("формат Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу. Вона зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони та ЗСУ у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки. Ідею створити таку групу підтримали учасники зустрічі у "форматі Рамштайн" торік у червні.
Наразі до Коаліції входять 14 країн-партнерів та Україна. За рік ІТ-коаліція акумулювала 157 мільйонів євро на підтримку України.

 

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