IT-коаліція зібрала майже €1,1 млрд Україні
Країни-союзники України під координацією Агентства НАТО надали українській армії 1,1 млрд євро у фінансовій та матеріальній формах в 2024-2025 роках.
Про це Міноборони України написало в Telegram-каналіm
у повідомленні, передає "Європейська правда".
"У 2024–2025 роках країни-партнери під координацією NSPA надали нашій армії 1,1 млрд євро у фінансовій та матеріальній формах", – йдеться у дописі.
Від року Сили оборони отримали три окремі поставки – на 3,3 млн євро, 7,5 млн євро та майже 2 млн євро.
"А це означає: захищений та стабільний зв’язок на полі бою; масштабування бойової системи DELTA; розвиток цифрового реєстру Оберіг; удосконалення застосунків Армія+ і Резерв+", – додали у відомстві.
Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що партнери підтримують і вірять в Україну.
"Партнери підтримують і вірять у наш шлях, розуміючи необхідність масштабування проєктів в Україні. А наше завдання – поглиблення цієї технологічної співпраці. Вдячний союзникам IT-коаліції. Інновації у війську – це про оборону, безпеку і перемогу", – додав міністр.