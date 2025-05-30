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IT-коаліція зібрала майже €1,1 млрд Україні

30 травня 2025, 15:09
IT-коаліція зібрала майже €1,1 млрд Україні
Отримати кошти вдалося за 20224-2025 роки.

Країни-союзники України під координацією Агентства НАТО надали українській армії 1,1 млрд євро у фінансовій та матеріальній формах в 2024-2025 роках.

Про це Міноборони України написало в Telegram-каналіm

 у повідомленні, передає "Європейська правда".

"У 2024–2025 роках країни-партнери під координацією NSPA надали нашій армії 1,1 млрд євро у фінансовій та матеріальній формах", – йдеться у дописі.

Від року Сили оборони отримали три окремі поставки – на 3,3 млн євро, 7,5 млн євро та майже 2 млн євро. 

"А це означає: захищений та стабільний зв’язок на полі бою; масштабування бойової системи DELTA; розвиток цифрового реєстру Оберіг; удосконалення застосунків Армія+ і Резерв+", – додали у відомстві. 

Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що партнери підтримують і вірять в Україну.

"Партнери підтримують і вірять у наш шлях, розуміючи необхідність масштабування проєктів в Україні. А наше завдання – поглиблення цієї технологічної співпраці. Вдячний союзникам IT-коаліції. Інновації у війську – це про оборону, безпеку і перемогу", – додав міністр.

 
війна в УкраїніIT-коаліція

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