ІТ-обладнання для українських прикордонників передала Австралія
05 грудня 2022, 15:13
Фото: УНН
Австралія передала Державній прикордонній службі України ІТ-обладнання, яке пришвидшить проведення паспортного контролю.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
"Австралія передала прикордонникам ІТ-обладнання, яке допоможе правоохоронцям швидше здійснювати прикордонний контроль", – ідеться у повідомленні.
Також країна анонсувала відправлення додаткової комп’ютерної техніки та обладнання для перевірки паспортних документів.
"Завдяки ним прикордонникам буде легше виявляти підробки", – додали у відомстві.
Нагадаємо, що після ракетних обстрілів відтік людей за кордон не збільшився – ДПСУ.