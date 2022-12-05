ІТ-обладнання для українських прикордонників передала Австралія

Австралія передала Державній прикордонній службі України ІТ-обладнання, яке пришвидшить проведення паспортного контролю.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"Австралія передала прикордонникам ІТ-обладнання, яке допоможе правоохоронцям швидше здійснювати прикордонний контроль", – ідеться у повідомленні.

Також країна анонсувала відправлення додаткової комп’ютерної техніки та обладнання для перевірки паспортних документів.

"Завдяки ним прикордонникам буде легше виявляти підробки", – додали у відомстві.