IT-школи, які є резидентами Дія.City, не будуть сплачувати ПДВ

За підрахунками експертів, до 2030 року українському IT-сектору знадобиться щонайменше 500-600 тисяч спеціалістів.

Про це повідомив Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

Це важлива частина реформи IT-освіти. Звільнення edtech-ринку від ПДВ надасть компаніям більше можливостей для розвитку, у них буде більше ресурсів для масштабування.

За підрахунками експертів, до 2030 року українському IT-сектору знадобиться щонайменше 500-600 тисяч спеціалістів. "Наш пріоритет - забезпечити якісною освітою людей, які хочуть працювати в IT", - пише Федоров.