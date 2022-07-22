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IT-школи, які є резидентами Дія.City, не будуть сплачувати ПДВ

За підрахунками експертів, до 2030 року українському IT-сектору знадобиться щонайменше 500-600 тисяч спеціалістів.
IT-школи, які є резидентами Дія.City, не будуть сплачувати ПДВ Фото: ITC.ua

Про це повідомив Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

Це важлива частина реформи IT-освіти. Звільнення edtech-ринку від ПДВ надасть компаніям більше можливостей для розвитку, у них буде більше ресурсів для масштабування.

За підрахунками експертів, до 2030 року українському IT-сектору знадобиться щонайменше 500-600 тисяч спеціалістів. "Наш пріоритет - забезпечити якісною освітою людей, які хочуть працювати в IT", - пише Федоров.

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22 07 2022 12:13
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