ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИЗа підрахунками експертів, до 2030 року українському IT-сектору знадобиться щонайменше 500-600 тисяч спеціалістів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
IT-школи, які є резидентами Дія.City, не будуть сплачувати ПДВ
Фото: ITC.ua
Про це повідомив Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.
Це важлива частина реформи IT-освіти. Звільнення edtech-ринку від ПДВ надасть компаніям більше можливостей для розвитку, у них буде більше ресурсів для масштабування.
За підрахунками експертів, до 2030 року українському IT-сектору знадобиться щонайменше 500-600 тисяч спеціалістів. "Наш пріоритет - забезпечити якісною освітою людей, які хочуть працювати в IT", - пише Федоров.
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22 07 2022 12:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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