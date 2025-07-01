Із 1 липня USAID офіційно припинить надавати іноземну допомогу – Рубіо

Із 1 липня USAID офіційно припинить надавати іноземну допомогу, а програми іноземної допомоги, що відповідають політиці адміністрації Дональда Трампа і просувають інтереси Америки, будуть адмініструватися Державним департаментом.

"Під час ретельного перегляду адміністрацією Трампа тисяч програм та понад 715 мільярдів доларів витрат з урахуванням інфляції протягом десятиліть стало очевидно, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) значно не відповідає цьому стандарту. USAID мали десятиліття та майже безкінечний бюджет платників податків, щоб посилити американський вплив, сприяти економічному розвитку в усьому світі та дозволити мільярдам людей стати на ноги", - заявив Рубіо.

Він додав, що "USAID мало що може показати після закінчення холодної війни", бо цілі розвитку "рідко досягалися, нестабільність часто погіршувалась, а антиамериканські настрої лише зростали". Як приклад держсекретар навів ситуацію з голосуванням за резолюції ООН: у 2023 році країни Африки на південь від Сахари голосували разом зі Штатами лише у 29 відсотках випадків попри те, що з 1991 року їм було виділено 165 мільярдів доларів.