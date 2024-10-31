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Із 1 листопада Польща запроваджує нові вимоги для міжнародних автомобільних перевезень

31 жовтня 2024, 19:53
Із 1 листопада Польща запроваджує нові вимоги для міжнародних автомобільних перевезень
Фото: "Радіо Свобода"
У разі порушень на водіїв чекають штрафи
Із 1 листопада Польща запроваджує нові вимоги для міжнародних автомобільних перевезень її територією.
 
Про це повідомила Державна митна служба України.
 
Тепер водії повинні мати при собі унікальний реєстраційний номер повідомлення до Реєстру міжнародних автомобільних перевезень (RMPD) у системі електронного нагляду за транспортом (SENT) або документ, що його замінює.
 
Інша вимога - під час перевезення потрібно забезпечити передавання геолокаційних даних транспортного засобу, а також увімкнути локатор до початку перевезення. Якщо локатор буде несправний понад годину, водій повинен зупинитися на найближчій стоянці.
 
Порушення нових вимог призведе до накладення штрафу від півтори тисячі до 12 000 злотих залежно до порушення.
Польщакордонвійна в Україніросія окупанти

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