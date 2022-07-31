CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІз 1 серпня на виїзд до Польщі відновлять пропуск легкових автомобілів на контрольно-пропускному пункті "Краковець" у Львівській області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Із 1 серпня відновлять рух легкових автомобілів через пункт пропуску "Краковець"
Про початок пропуску через цей пункт повідомлять додатково
Фото: pravda.com.ua
Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.
"З 08:00 1 серпня 2022 року через пункт пропуску "Краковець", що на Львівщині, на виїзд до Польщі буде відновлено пропуск легкових автомобілів", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що про початок пропуску через цей пункт повідомлять додатково.
"Просимо громадян врахувати інформацію та обирати цей пункт пропуску для перетину кордону", - зазначили у Держприкордонслужбі.
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31 07 2022 10:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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