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Із 1 серпня відновлять рух легкових автомобілів через пункт пропуску "Краковець"

Про початок пропуску через цей пункт повідомлять додатково
Із 1 серпня на виїзд до Польщі відновлять пропуск легкових автомобілів на контрольно-пропускному пункті "Краковець" у Львівській області.
Із 1 серпня відновлять рух легкових автомобілів через пункт пропуску "Краковець" Фото: pravda.com.ua

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

"З 08:00 1 серпня 2022 року через пункт пропуску "Краковець", що на Львівщині, на виїзд до Польщі буде відновлено пропуск легкових автомобілів", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що про початок пропуску через цей пункт повідомлять додатково.

"Просимо громадян врахувати інформацію та обирати цей пункт пропуску для перетину кордону", - зазначили у Держприкордонслужбі.

 
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31 07 2022 10:36
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