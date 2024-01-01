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Із 1 січня зростають обсяги мовлення державною мовою для теле- і радіомовників

01 січня 2024, 16:21
Із 1 січня зростають обсяги мовлення державною мовою для теле- і радіомовників
Фото: УНН
Квоти на використання української мови підвищилися від 1 січня 2024 року.

В Україні від 1 січня 2024 року підвищилися квоти використання української мови для теле- і радіомовлення.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Так, відповідно до закону "Про медіа", від 1 січня 2024 року програми державною мовою у загальному тижневому обсязі мовлення телемовників – ліцензіатів у кожному з проміжків часу між 7:00 та 18:00 і між 18:00 та 22:00 мають становити: для телеканалів загальнонаціональної та регіональної категорій – щонайменше 90% від загальної тривалості програм або їхніх частин (до цього було щонайменше 75%); для телеканалів місцевої категорії - щонайменше 80% від загальної тривалості програм або їхніх частин (до цього було щонайменше 60%); для телемовників, що здійснюють мовлення національних меншин, за винятком російської мови, – щонайменше 30% від загальної тривалості програм або їхніх частин.

Крім того, радіомовники зобов'язані під час здійснення ефірного радіомовлення забезпечувати щонайменше 90% тижневого обсягу ведення програм, зокрема новинно-аналітичних блоків, розважальних програм (ведучими, дикторами радіопрограм) державною мовою (до цього було щонайменше 75%).

Зокрема, тижневий обсяг новинних програм державною мовою телемовника або радіомовника, який є ліцензіатом або реєстрантом, має становити щонайменше 90% загальної тривалості всіх новинних програм, розповсюджених таким мовником у кожному проміжку часу між 7:00 та 18:00 і між 18:00 та 22:00 (до цього було щонайменше 75%).

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