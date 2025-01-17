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ПОЛІТИКА

Із британського парламенту вигнали російських дипломатів, які приєдналися до екскурсії – The Guardian

17 січня 2025, 09:44
Із британського парламенту вигнали російських дипломатів, які приєдналися до екскурсії – The Guardian
Стоп росія
Водночас після інциденту члени парламенту та їхні колеги отримали письмове попередження від спікерів обох палат не запрошувати російських дипломатів до парламенту.

російські дипломати ненадовго потрапили до закритої зони парламенту Великої Британії у грудні 2024 року, викликавши дискусії стосовно надійності процедур і служб безпеки.

Про це повідомляє The Guardian.

За даними The Guardian, інцидент стався під час публічної екскурсії британським парламентом, у якій брала участь "невелика група" дипломатів посольства росії.

У певний момент росіяни відірвались від екскурсії та зайшли до приміщення Палати лордів з обмеженим доступом. Там охорона їх виявила і вигнала звідти.

"Ми підозрюємо, що вони просто хотіли похизуватись перед кремлем, що проникли до британського парламенту. Ситуація не ідеальна, але їх спіймали до того, як було завдано будь-якої шкоди", – заявило The Guardian джерело в парламенті Британії.

Водночас після інциденту члени парламенту та їхні колеги отримали письмове попередження від спікерів обох палат не запрошувати російських дипломатів до парламенту.

"Як офіційно акредитованого представника російського уряду, російського посла не слід вітати в стінах парламенту до подальшого повідомлення. Це стосується всіх інших російських дипломатів і співробітників посольства росії, акредитованих у Великій Британії", – ішлось у листі.

російському послу, дипломатам і працівникам посольства рф у Лондоні заборонено відвідувати парламент Британії з 2022 року, коли москва здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Британіядипломати рф

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