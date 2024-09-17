Із окупованої території Херсонщини повернули 10 дітей

Найменшій дитині 3 роки, найстаршій - 16.

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще десятеро дітей із тимчасово окупованої частини Херсонщини.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Це - сім хлопчиків і троє дівчаток. Найменшій дитині 3 роки, найстаршій - 16", - уточнив очільник області.

Прокудін додав, що перетнувши український кордон, діти одразу отримали необхідну психологічну та медичну допомогу.

" Над цим поверненням працювала команда благодійної організації “Save Ukraine”. Щиро вдячний, що все більше наших дітей у безпеці. Тільки з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 202 дитини із Херсонської області", - додав керівник ОВА.