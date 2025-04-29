Із Сирії евакуювали українку з двома дітьми

Вони перебували у таборі шість років.

Головне управління розвідки та Міністерство закордонних справ організували евакуацію українки з двома дітьми з Сирії. Вони провели шість років у місцевому таборі.

Про це в соцмережі X повідомив міністр закордонних справ України АндрійСибіга.

"За дорученням президента України Володимира Зеленського МЗС спільно з ГУР евакуювали ще одну громадянку України та двох її дітей із Сирії, де їх утримували в таборі протягом шести років", - розповів очільник МЗС.

За його словами, жінці та двом дітям оформили паспорти та надали консульський супровід, щоб вони безпечно повернулися додому.