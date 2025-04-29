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Із Сирії евакуювали українку з двома дітьми

29 квітня 2025, 19:35
Із Сирії евакуювали українку з двома дітьми
Фото: МЗС України
Вони перебували у таборі шість років.
Головне управління розвідки та Міністерство закордонних справ організували евакуацію українки з двома дітьми з Сирії. Вони провели шість років у місцевому таборі.
 
Про це в соцмережі X повідомив міністр закордонних справ України АндрійСибіга.
 
"За дорученням президента України Володимира Зеленського МЗС спільно з ГУР евакуювали ще одну громадянку України та двох її дітей із Сирії, де їх утримували в таборі протягом шести років", - розповів очільник МЗС.
 
За його словами, жінці та двом дітям оформили паспорти та надали консульський супровід, щоб вони безпечно повернулися додому.
 
Сибіга уточнив, що загалом Україна евакуювала 14 жінок і 41 дитину з табору "Родж", евакуювавши всіх громадян України, які хотіли виїхати.
 
"Захист прав наших громадян за кордоном залишається нашим головним пріоритетом. Україна не залишає своїх людей напризволяще", - додав він.

 

Сиріявійна в Україніросія окупанти

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