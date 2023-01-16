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Із українських портів за два дні вийшли шість суден зі збіжжям

16 січня 2023, 13:46
Із українських портів за два дні вийшли шість суден зі збіжжям
Із морських портів Одеської області 14 та 15 січня 2023 року вийшли шість суден зі 153 тисячами тонн української агропродукції.
"Зернова ініціатива": за вихідні з портів Великої Одеси вийшли шість суден зі 153 тис. тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи", - йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства інфраструктури України у Фейсбуці.
 
Зазначається, що одне з суден - це балкер DYMAMIC M, який 27,5 тис. т агропродукції до Лівії.
 
Наразі в портах Одеської області обробляється 21 судно, ні які буде завантажено 800 тис української агропродукції. "Зерновим коридором" до українських портів рухається одне судно.
 
Міністерство повідомляє, що у Босфорі зростає черга з суден, які очікують на інспекцію. Станом на 15 січня - в черзі 109 суден, з яких 22 завантажені агропродукцією. У відомстві наголошують, що російська делегація продовжує гальмувати інспекції та відмовляється працювати після 15.30. Наразі зареєстровано лише 2 судна із 81, які заявили про участь у "зерновій ініціативі".
 
З 1 серпня з портів Одещини вийшли 653 судна, які експортували 17,5 млн т українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.
зернозернова угода

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