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ПОЛІТИКА

Ізраїль активізує підготовку до ударів по Ірану після ослаблення Сирії

12 грудня 2024, 21:54
Ізраїль активізує підготовку до ударів по Ірану після ослаблення Сирії
Amir Cohen/Reuters
Зазначається, що понад 85% протиповітряних систем Сирії було знищено під час ударів, що дало ізраїльським літакам і безпілотникам повну перевагу в повітрі.

Військово-повітряні сили Ізраїлю готуються до ударів по ядерних об'єктах Ірану після виведення з ладу протиповітряної оборони Сирії.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Як зазначається, армія оборони Ізраїлю вважає, що після ослаблення іранських проксі-угруповань на Близькому Сході та різкого падіння режиму Башара Асада в Сирії є можливість завдати удару по ядерних об’єктах Ірану.

Тому ВПС Ізраїлю продовжують нарощувати підготовку до таких потенційних ударів.

Зазначається, що понад 85% протиповітряних систем Сирії було знищено під час ударів, що дало ізраїльським літакам і безпілотникам повну перевагу в повітрі.

Армія Ізраїлю також вважає, що Іран, ізольований після падіння режиму Асада та ослаблення своєї головної проксі-групи Хезболла в Лівані, може продовжити свою ядерну програму та розробити бомбу, намагаючись замінити своє ядерне стримування.

ІзраїльСиріяІран

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