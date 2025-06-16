Ізраїль атакував будівлю державного телебачення Ірану: є жертви

Після удару в будівлі почалася пожежа.

Сьогодні, 16 червня, Цахал атакував штаб-квартиру держтелебачення у Тегерані.

Це сталося під час випуску новин у прямому ефірі.

Також відомо, що внаслідок удару загинуло 18 осіб.

Після цього у будівли почалася пожежа. Через деякий час ведуча знову вийшла в ефір.

Ізраїль називав іранське телебачення однією із своїх цілей для атак.

Відомо також, що сьогодні вночі Іран завдав нового ракетного удару по Ізраїлю.