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Ізраїль атакував будівлю державного телебачення Ірану: є жертви

16 червня 2025, 20:03
Ізраїль атакував будівлю державного телебачення Ірану: є жертви
Фото: з вільних джерел
Після удару в будівлі почалася пожежа.

Сьогодні, 16 червня, Цахал атакував штаб-квартиру держтелебачення у Тегерані.

Це сталося під час випуску новин у прямому ефірі.

Також відомо, що внаслідок удару загинуло 18 осіб.

Після цього у будівли почалася пожежа. Через деякий час ведуча знову вийшла в ефір. 

Ізраїль називав іранське телебачення однією із своїх цілей для атак. 

Відомо також, що сьогодні вночі Іран завдав нового ракетного удару по Ізраїлю.

 

ІранІзраїльвійна

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