Ізраїль атакував будівлю державного телебачення Ірану: є жертви
16 червня 2025, 20:03
Фото: з вільних джерел
Після удару в будівлі почалася пожежа.
Сьогодні, 16 червня, Цахал атакував штаб-квартиру держтелебачення у Тегерані.
Це сталося під час випуску новин у прямому ефірі.
Також відомо, що внаслідок удару загинуло 18 осіб.
Після цього у будівли почалася пожежа. Через деякий час ведуча знову вийшла в ефір.
Ізраїль називав іранське телебачення однією із своїх цілей для атак.
Відомо також, що сьогодні вночі Іран завдав нового ракетного удару по Ізраїлю.