Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ізраїль атакував будівлю школи у секторі Гази

27 липня 2024, 20:33
Ізраїль атакував будівлю школи у секторі Гази
Фото: AFP
Вбито 30 осіб, ще щонайменше 100 осіб отримали поранення.
В суботу, 26 липня, Ізраїль атакував школу у місті Дейр-ель-Балах у центральній частині сектору Гази. Внаслідок атаки загинуло щонайменше 30 осіб, ще близько сотні - отримали поранення. 
 
Про це повідомила Німецька хвиля з посиланням на владу анклаву, якою керує терористичне угруповання Хамас.
 
Школа була тимчасовим хабом для переміщених палестинців.
 
Армія оборони Ізраїлю (Цахал) заявила, що військові вдарили по території школи, націлившись на "закамуфльований командно-контрольний комплекс Хамас". Зазначається, що під час нападу були вбиті "терористи Хамас, які ховалися та діяли з бази". Також в Цахал стверджують, що будівлю також використовували для зберігання зброї.
 
Ізраль також запевняє, що армія "вжила багатьох заходів, щоб зменшити ймовірність заподіяння шкоди цивільним жителям".
ХАМАСвійна в Україніцахалросія окупанти

Останні матеріали

Геополітика: бувай, Байден. Президентство Гарріс визначатиметься Україною та іншими зовнішніми кризами. Частина 2 – Ендрю Таннер
Політика
Геополітика: бувай, Байден. Президентство Гарріс визначатиметься Україною та іншими зовнішніми кризами. Частина 2 – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 26 липня 2024, 10:28
Останній традиційний атлантист Джо Байден. Уроки президентства і зовнішньої політики у воєнний час – Сем Грін
Політика
Останній традиційний атлантист Джо Байден. Уроки президентства і зовнішньої політики у воєнний час – Сем Грін
Переклад iPress – 25 липня 2024, 20:56
росіяни видихаються, їм не вистачає бойової броньованої техніки. Але поки достатньо живої сили – Том Купер
Політика
росіяни видихаються, їм не вистачає бойової броньованої техніки. Але поки достатньо живої сили – Том Купер
Переклад iPress – 25 липня 2024, 19:52
Відступ з Кринок: український Дьєпп. Україна ще не сказала своє останнє слово стосовно плацдармів. Частина І – Ендрю Таннер
Політика
Відступ з Кринок: український Дьєпп. Україна ще не сказала своє останнє слово стосовно плацдармів. Частина І – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 липня 2024, 15:36
Кіберкампанія росії переноситься на фронт в Україні. Вона спрямована на військовослужбовців – Ден Блек
Технології
Кіберкампанія росії переноситься на фронт в Україні. Вона спрямована на військовослужбовців – Ден Блек
Переклад iPress – 25 липня 2024, 11:36
Добре, що План А спрацював. Чого очікувати від другого терміну Урсули фон дер Ляєн – Джеймс Батчік
Політика
Добре, що План А спрацював. Чого очікувати від другого терміну Урсули фон дер Ляєн – Джеймс Батчік
Переклад iPress – 25 липня 2024, 08:34
CrowdStrike: випадки та проєкти. Загроза кібератак значно перевищує ядерну ескалацію – Едвард Лукас
Технології
CrowdStrike: випадки та проєкти. Загроза кібератак значно перевищує ядерну ескалацію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 липня 2024, 16:04
Раптом Трамп виглядає старішим і божевільнішим. Тепер республіканці мають кандидата, який не може навести чіткий аргумент або закінчити речення – Енн Епплбом
Політика
Раптом Трамп виглядає старішим і божевільнішим. Тепер республіканці мають кандидата, який не може навести чіткий аргумент або закінчити речення – Енн Епплбом
Переклад iPress – 24 липня 2024, 12:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється