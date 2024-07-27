Ізраїль атакував будівлю школи у секторі Гази

Вбито 30 осіб, ще щонайменше 100 осіб отримали поранення.

В суботу, 26 липня, Ізраїль атакував школу у місті Дейр-ель-Балах у центральній частині сектору Гази. Внаслідок атаки загинуло щонайменше 30 осіб, ще близько сотні - отримали поранення.

Про це повідомила Німецька хвиля з посиланням на владу анклаву, якою керує терористичне угруповання Хамас.

Школа була тимчасовим хабом для переміщених палестинців.

Армія оборони Ізраїлю (Цахал) заявила, що військові вдарили по території школи, націлившись на "закамуфльований командно-контрольний комплекс Хамас". Зазначається, що під час нападу були вбиті "терористи Хамас, які ховалися та діяли з бази". Також в Цахал стверджують, що будівлю також використовували для зберігання зброї.

Ізраль також запевняє, що армія "вжила багатьох заходів, щоб зменшити ймовірність заподіяння шкоди цивільним жителям".