Ізраїль атакував Ліван після атаки Хезболли на футбольне поле з дітьми

Вчора, 27 липня, Ліванське угруповання "Хезболла" атакувало на футбольне поле.

Єрусалим уразив склади зброї і терористичну інфраструктура.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю в Telegram-каналі

"Протягом ночі Цахал завдавав ударів по ряду терористичних цілей Хезболли як глибоко всередині території Лівану, так і на півдні Лівану, включаючи сховища зброї та інфраструктуру терористів у районах Чабріха, Бордж Ель Чмалі та Бекаа, Кфаркела, Раб Ель Талатін, Хіам і Тайр. Харфа", - йдеться в дописі.

Раніше ми писали, що Ліванське угруповання "Хезболла" атакувало на футбольне поле.