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Ізраїль атакував Ліван після атаки Хезболли на футбольне поле з дітьми

28 липня 2024, 13:13
Ізраїль атакував Ліван після атаки Хезболли на футбольне поле з дітьми
Фото: telegraf.com.ua
Вчора, 27 липня, Ліванське угруповання "Хезболла" атакувало на футбольне поле.
Єрусалим уразив склади зброї і терористичну інфраструктура. 
Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю в Telegram-каналі.

"Протягом ночі Цахал завдавав ударів по ряду терористичних цілей Хезболли як глибоко всередині території Лівану, так і на півдні Лівану, включаючи сховища зброї та інфраструктуру терористів у районах Чабріха, Бордж Ель Чмалі та Бекаа, Кфаркела, Раб Ель Талатін, Хіам і Тайр. Харфа", - йдеться в дописі. 

Раніше ми писали, що Ліванське угруповання "Хезболла" атакувало на футбольне поле.

 

ІзраїльатакаЛіван

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