Ізраїль атакував військові об'єкти на півдні Сирії

Удари були нанесені по командних центрах та інших військових об’єктах, де зберігалася зброя

Ізраїльська армія завдала ударів по військових об’єктах на півдні Сирії, серед яких були склади зі зброєю, що становили загрозу.

Про це повідомляє Цахал.

За інформацією військових, удари були нанесені по командних центрах та інших військових об’єктах, де зберігалася зброя.

"Розташування військових сил у південній частині Сирії загрожує безпеці громадян Ізраїлю. Армія оборони Ізраїлю й надалі вживатиме заходів для усунення будь-якої небезпеки", – йдеться в повідомленні.