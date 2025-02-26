Ізраїль атакував військові об'єкти на півдні Сирії
26 лютого 2025, 12:32
Фото: Укрінформ
Удари були нанесені по командних центрах та інших військових об’єктах, де зберігалася зброя
Ізраїльська армія завдала ударів по військових об’єктах на півдні Сирії, серед яких були склади зі зброєю, що становили загрозу.
Про це повідомляє Цахал.
За інформацією військових, удари були нанесені по командних центрах та інших військових об’єктах, де зберігалася зброя.
"Розташування військових сил у південній частині Сирії загрожує безпеці громадян Ізраїлю. Армія оборони Ізраїлю й надалі вживатиме заходів для усунення будь-якої небезпеки", – йдеться в повідомленні.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив удари та зазначив, що вони стали відповіддю на зростаючу загрозу у цьому регіоні. Він підкреслив, що Ізраїль не дозволить перетворення південної Сирії на аналог південного Лівану.
Атака відбулася після закликів ізраїльських посадовців, зокрема прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, щодо демілітаризації регіону. Вони також попередили про недопустимість просування сирійської армії у напрямку півдня від Дамаска.
"Безпека наших громадян є пріоритетом. Будь-які спроби сирійських військ чи терористичних угруповань закріпитися в зоні безпеки на півдні Сирії будуть негайно придушені", – заявив Кац.