Ізраїль домовився про припинення вогню з Ліваном

Ізраїль схвалив триетапну угоду.

Кабінет безпеки Ізраїлю проголосував за схвалення угоди про припинення вогню для зупиненя бойових дій з бойовиками угруповання Хезболла в Лівані.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на ізраїльський телеканал 12.

За повідомленням, кабінет безпеки Ізраїлю під керівництвом прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, скликаний для обговорення угоди про припинення вогню, схвалив угоду і вона набуде чинності вже в середу.

Очікується, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосить про рішення, після чого президент США Джо Байден, у свою чергу, виступить з відеозверненням.

Очікується, що умови угоди передбачають 60-денне перемир'я, згідно з яким Ізраїль виведе свої сили з південного Лівану, а "Хезболла" відведе свої війська на північ від річки Літані в Лівані.

Після цього мають початися переговори між Ізраїлем і Ліваном щодо демаркації спірних прикордонних територій.

Контроль за дотриманням умов перемир’я здійснюватиме міжнародний орган під керівництвом США. Ізраїль, зі свого боку, очікує отримати гарантії від Вашингтона, які підтвердять його право на військові дії в разі порушення умов угоди з боку "Хезболли".

Міністр закордонних справ Лівану Абдалла Бу Хабіб заявив, що ліванська армія після виведення ізраїльських військ буде готова розмістити на півдні Лівану щонайменше п’ять тисяч військовослужбовців і що Сполучені Штати можуть відіграти певну роль у відновленні зруйнованої ізраїльськими ударами інфраструктури.

Незважаючи на дипломатичний прорив, Ізраїль різко збільшив інтенсивність авіаударів по Бейруту та інших частинах Лівану. Зокрема, у вітвторок ізраїльські удари розгромили густонаселені південні передмістя Бейрута, оплот "Хезболли". За даними міністерства охорони здоров'я Лівану, лише через одну отаку тривалістю 120 секунд було вбито щонайменше сімох людей, ще 37 поранено.