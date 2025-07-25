Ізраїль дозволив іншим країнам доставляти парашутами гумдопомогу в Газу

За словами чиновників Гази, багато людей страждають від недоїдання

З 25 липня іноземні країни можуть доставляти гуманітарну допомогу в Газу.

Про це заявив високопоставлений представник організації World Central Kitchen у коментарі для Sky News.

"Віднині Ізраїль дозволить іноземним країнам доставляти гуманітарну допомогу в Газу за допомогою парашутів. Сьогодні в другій половині дня організація WCK почала відновлювати роботу своїх кухонь", - наголосив він.

Відомо, що гуманітарна організація World Central Kitchen призупинила свою діяльність у Газі після того, як минулого року внаслідок ізраїльського авіаудару загинуло кілька її співробітників.