Ізраїль дозволив іншим країнам доставляти парашутами гумдопомогу в Газу
25 липня 2025, 21:33
Фото: globalaffairspress.com
За словами чиновників Гази, багато людей страждають від недоїдання
З 25 липня іноземні країни можуть доставляти гуманітарну допомогу в Газу.
Про це заявив високопоставлений представник організації World Central Kitchen у коментарі для Sky News.
"Віднині Ізраїль дозволить іноземним країнам доставляти гуманітарну допомогу в Газу за допомогою парашутів. Сьогодні в другій половині дня організація WCK почала відновлювати роботу своїх кухонь", - наголосив він.
Відомо, що гуманітарна організація World Central Kitchen призупинила свою діяльність у Газі після того, як минулого року внаслідок ізраїльського авіаудару загинуло кілька її співробітників.
Водночас Міністерство охорони здоров'я Гази заявило, що за останні 24 години дев'ять людей померло від недоїдання. Загалом з початку війни в регіоні через дефіцит їжі померло 122 людини, серед яких 83 дитини.
Також сьогодні в ООН попередили, що в Газі закінчуються спеціальні ліки для дітей, які страждають від недоїдання.
Своєю чергою в Ізраїлі заперечують наявність дефіциту продовольства в Газі, попри те, що на початку цього тижня понад 100 гуманітарних організацій попередили про масовий голод в Газі. В Ізраїлі наголосили, що країні довелося взяти під контроль постачання та розподіл гуманітарної допомоги, адже бойовики Хамас крали її, не даючи цивільному населенню. Однак в Хамас заперечують це, як й інші гуманітарні організації, серед яких USAID.