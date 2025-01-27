Ізраїль дозволив цивільним повертатись на північ Сектора Газа
27 січня 2025, 11:33
Палестинські хлопчики несуть портрет палестинського лідера Ясіра Арафата 11 листопада 2014, в таборі біженців Аль-шати в місті Газа, щоб відзначити десяту річницю з дня його смерті. Фото: АFР
Щоправда, є певні заборони
Ізраїль заявив, що жителі Сектора Газа можуть повернутись до північного сектора.
Про це повідомляє Times of Israel.
За словами речника Цахал Авічая Адрае, біженцям дозволено повертатись до північної частини Сектора Газа:
- пішки через дорогу Нецарім і вулицю Рашид на узбережжі, починаючи з 7 ранку за київським часом;
- транспортним засобом через вулицю Салах а-Дін на сході після відповідної перевірки, починаючи з 9 ранку.
Зокрема були оприлюднені попередження для жителів Сектора Газа:
- не перевозити терористів або зброю на північ Гази;
- не наближатися до позицій і військ Цахал в Газі або на ізраїльській території;
- не наближатися до контрольно-пропускного пункту Рафах і Філадельфійського коридору на півдні Гази;
- не купатися, не пірнати й не ловити рибу в Середземному морі найближчими днями.
Нагадаємо. що Хамас й Ізраїль нещодавно схвалили угоду щодо звільнення заручників у Секторі Газа, а також припинення вогню.