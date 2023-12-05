Ізраїль готовий затопити тунелі Хамас морською водою – WSJ

Ізраїль вже попередив про наміри чиновників США.

В армії Ізраїлю (Цахал) розглядають ідею про затоплення тунелів терористичного угруповання Хамас у Секторі Гази морською водою.

Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що Цахал уже навіть встановив відповідне обладнання. Йдеться про п'ять великих водяних насосів поблизу Аль-Шаті - табору біженців у місті Газа. Завдяки помпам армія Ізраїлю може перекачувати в тунелі Хамас тисячі кубометрів води за годину і затопити їх за кілька тижнів.

Попри те, що рішення про це ще не ухвалено, Ізраїль вже попередив про наміри чиновників США. Реакція останніх була неоднозначною. Деякі з чиновників висловили занепокоєння щодо потенційної шкоди водоносному горизонту та ґрунту анклаву.

"Ми не впевнені, наскільки успішним буде прокачування, тому що ніхто не знає подробиць про тунелі та землю навколо них. Неможливо знати, чи це буде ефективно, тому що ми не знаємо, як морська вода стікатиме в тунелях, у яких ніхто раніше не бував", - йдеться в повідомленні.