Ізраїль готується до можливого нападу Ірану

У країні блокують GPS і скасовують відпустки солдатів.

1 квітня консульство Ірану, яке знаходиться в сирійській столиці Дамаску, було зруйноване внаслідок ракетного удару. За інформацією сирійських та іранських ЗМІ, удар по будівлі консульства наніс Ізраїль. 4 квітня у ЗМІ з'явилася інформація, що внаслідок цього Іран може атакувати Ізраїль протягом найближчих 48 годин. На фоні ймовірного нападу Ірану на території Ізраїлю блокують GPS, щоб порушити можливу роботу ракет і безпілотників. Також армія оборони Ізраїлю (Цахал) оголосила про припинення всіх відпусток для солдатів, які служать у бойових частинах.

Про це повідомляє BBC.

Видання пише, що Ізраїльська влада, схоже, вважає, що відповідь Ірану є неминучою. Атака може відбутися у п’ятницю, в День Аль-Кудс (день солідарності з боротьбою палестинців за незалежність). Дата відзначається в останню п'ятницю рамадану. У цей день зокрема в Ірані проходять антиізраїльські мітинги.

У четвер у центральних частинах Ізраїлю спостерігалося порушення роботи системи GPS. Речник Цахалу контрадмірал Даніель Хагарі підтвердив, що країна використовує блокування GPS, яке іноді називають "спуфінгом".

Даніель Хагарі закликав людей не сіяти паніку: "Нема потреби купувати генератори, запасати їжу та знімати гроші в банкоматах".

Речник Цахалу закликав громадян Ізраїлю слідкувати за офіційними повідомленнями.

Ізраїльські ЗМІ повідомили, що деякі посольства країни були приведені в стан готовності або евакуйовані через можливі атаки з боку Ірану.