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ПОЛІТИКА

Ізраїль готується до можливої масштабної наземної операції в Газі – WP

23 березня 2025, 17:59
Ізраїль готується до можливої масштабної наземної операції в Газі – WP
Amir Cohen/Reuters
Після двомісячного припинення вогню з Хамас ізраїльські війська готуються до нового етапу військових дій у секторі Газа.

Ізраїль розглядає можливість проведення масштабної наземної операції в Газі. Це може включати військову окупацію на кілька місяців.

Про це повідомляє The Washington Post.

Після двомісячного припинення вогню з Хамас ізраїльські війська готуються до нового етапу військових дій у секторі Газа. Політичні та військові лідери Ізраїлю активно обговорюють плани нової наземної кампанії, яка може включати військову окупацію Гази на кілька місяців або навіть довше.

Цей крок може бути частиною більш агресивної тактики, що включає посилений контроль за гуманітарною допомогою, націлювання на цивільне керівництво Хамас, а також евакуацію мирних жителів у спеціальні "гуманітарні бульбашки".

Наразі ізраїльські офіційні особи заявляють, що очікують результатів переговорів про припинення вогню, проте поки не прийнято остаточного рішення щодо подальшого посилення військових дій. 

Вторгнення та окупація Гази вимагають значних ресурсів, адже для цього знадобиться до п'яти армійських дивізій.

Однак деякі високопосадовці за данними Washington Post вважають, що тільки повномасштабна військова операція може забезпечити досягнення основної мети прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху - знищення Хамас, що стало наслідком атаки цього угруповання 7 жовтня 2023 року, коли загинули близько 1200 ізраїльтян.

Експерти вказують, що минула кампанія Цахалу була обмежена через суперечки між політичними та військовими лідерами, а також через занепокоєння міжнародної спільноти щодо жертв серед цивільного населення.

Однак зміна політичного керівництва в США та зміцнення оборонного потенціалу Ізраїлю можуть вплинути на стратегію, що, ймовірно, призведе до більш рішучих дій.

Ізраїльські офіційні особи також не виключають продовження переговорів з Хамас через посередників перед початком широкомасштабного наступу.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що армія країни відновила бойові дії проти Хамас у Смузі Гази "на повну силу".

ХАМАСІзраїльСектор Гази

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