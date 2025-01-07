Ізраїль готується до можливої війни з Туреччиною

У Комітеті вважають, що Анкара прагне відновити вплив, який мала за часів Османської імперії.

Ізраїль має підготуватися до потенційної війни з Туреччиною, заявили в урядовому ізраїльському Комітеті Нагеля.

Про це повідомив The Jerusalem Post.

У Комітеті вважають, що Анкара прагне відновити вплив, який мала за часів Османської імперії, що потенційно може призвести до загострення відносин з Ізраїлем. Також існує ймовірність, що Туреччина співпрацюватиме із новою владою Сирії, яка "буде діяти як посередник, приносячи регіональну нестабільність".

"Загроза, що походить від Сирії та Туреччини, може вирости в більш серйозну небезпеку, ніж іранська загроза", — йдеться в доповіді, яку представили керівництву країни.

У зв’язку з цим комітет рекомендує Ізраїлю збільшити оборонний бюджет, інвестувати в закупівлю додаткової авіації, безпілотників, супутників, систем протиповітряної оборони та іншого військового обладнання.

"Ми спостерігаємо значні зміни на Близькому Сході. Іран довгий час залишався нашою головною загрозою, але зараз на арені з’являються нові сили, і ми повинні бути готові до несподіванок. Ця доповідь дає нам план дій для забезпечення майбутнього Ізраїлю", — зазначив премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.