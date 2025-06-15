Ізраїль готується до затяжної операції проти Ірану

США заявляють, що не причетні до операції Ізраїлю.

За словами американських та ізраїльських чиновників, операція Ізраїлю проти Ірану, як очікується, триватиме “тижні, а не дні” і відбувається вона з “мовчазного” схвалення з боку США.

Про це повідомляє CNN.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в суботу, 14 червня, попередив, що його країна “завдасть удару по кожному об'єкту і кожній цілі” іранського режиму. Тегеран пригрозив посилити власні атаки, якщо Ізраїль продовжить військові дії.

Кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок ударів Ірану зросла до десяти людей, ще сотні людей дістали поранення, а десятки — вважаються зниклими безвісти.

Нове загострення між давніми ворогами розпочалося у п'ятницю, 13 червня, коли Ізраїль завдав потужного удару по Ірану, націленого на ядерну програму Тегерана, знищивши низку високопоставлених іранських генералів та вчених-ядерників. ЗМІ писали, що масштабна операція Ізраїлю проти ядерних та військових об'єктів Ірану відбулася після восьми місяців інтенсивної таємної підготовки.

Іран у відповідь запустив балістичні ракети та дрони по Ізраїлю, атакуючи, зокрема, великі населені пункти, включаючи Тель-Авів. США заявили, що не причетні до операції Ізраїлю. Американські військові, однак, допомагали Ізраїлю збивати ракети після того, як Іран завдав удару у відповідь.