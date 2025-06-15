Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Ізраїль готується до затяжної операції проти Ірану

15 червня 2025, 11:54
Ізраїль готується до затяжної операції проти Ірану
Amir Cohen/Reuters
США заявляють, що не причетні до операції Ізраїлю.

За словами американських та ізраїльських чиновників, операція Ізраїлю проти Ірану, як очікується, триватиме “тижні, а не дні” і відбувається вона з “мовчазного” схвалення з боку США.

Про це повідомляє CNN.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в суботу, 14 червня, попередив, що його країна “завдасть удару по кожному об'єкту і кожній цілі” іранського режиму. Тегеран пригрозив посилити власні атаки, якщо Ізраїль продовжить військові дії.

Кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок ударів Ірану зросла до десяти людей, ще сотні людей дістали поранення, а десятки — вважаються зниклими безвісти.

Нове загострення між давніми ворогами розпочалося у п'ятницю, 13 червня, коли Ізраїль завдав потужного удару по Ірану, націленого на ядерну програму Тегерана, знищивши низку високопоставлених іранських генералів та вчених-ядерників.  ЗМІ писали, що масштабна операція Ізраїлю проти ядерних та військових об'єктів Ірану відбулася після восьми місяців інтенсивної таємної підготовки. 

Іран у відповідь запустив балістичні ракети та дрони по Ізраїлю, атакуючи, зокрема, великі населені пункти, включаючи Тель-Авів. США заявили, що не причетні до операції Ізраїлю. Американські військові, однак, допомагали Ізраїлю збивати ракети після того, як Іран завдав удару у відповідь.

ІзраїльІран

Останні матеріали

Дві жорстокі дуелі. Зеленський проти путіна, Трамп проти Конституції – Ендрю Таннер
Політика
Дві жорстокі дуелі. Зеленський проти путіна, Трамп проти Конституції – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 червня 2025, 15:44
Афериста, якого забракували BND та Мосад, прийняла москва. Як пропагандист Фідеш працює на російську розвідку – Telex та Direkt36
Політика
Афериста, якого забракували BND та Мосад, прийняла москва. Як пропагандист Фідеш працює на російську розвідку – Telex та Direkt36
Переклад iPress – 13 червня 2025, 12:05
Мерц призначає керівником німецької розвідки посла в Україні. Це відбувається на тлі заяв, що росія готується випробувати статтю 5 НАТО – Spiegel і The Times
Політика
Мерц призначає керівником німецької розвідки посла в Україні. Це відбувається на тлі заяв, що росія готується випробувати статтю 5 НАТО – Spiegel і The Times
Переклад iPress – 12 червня 2025, 15:01
Стратегічний оборонний огляд Великої Британії робить правильні висновки з досвіду України. Проте досі покладається на США – Chatham House
Політика
Стратегічний оборонний огляд Великої Британії робить правильні висновки з досвіду України. Проте досі покладається на США – Chatham House
Переклад iPress – 12 червня 2025, 11:29
Трамп оголошує сумнівні надзвичайні ситуації. Мета – узурпувати владу – New York Times та The Guardian
Політика
Трамп оголошує сумнівні надзвичайні ситуації. Мета – узурпувати владу – New York Times та The Guardian
Переклад iPress – 12 червня 2025, 08:52
Озброєні криптосхемами. російського засновника фінтех-компанії Evita звинувачують у відмиванні стейблкоінів на пів мільярда доларів – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Озброєні криптосхемами. російського засновника фінтех-компанії Evita звинувачують у відмиванні стейблкоінів на пів мільярда доларів – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 червня 2025, 15:05
НАТО готується до війни з росією. Перемога України відповідає засадам Альянсу – Януш Бугайські
Політика
НАТО готується до війни з росією. Перемога України відповідає засадам Альянсу – Януш Бугайські
Переклад iPress – 11 червня 2025, 11:15
Швейцарський прокол. Кіберспеціаліст з розвідки 5 років працював з росіянами – SwissInfo
Політика
Швейцарський прокол. Кіберспеціаліст з розвідки 5 років працював з росіянами – SwissInfo
Переклад iPress – 11 червня 2025, 08:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється