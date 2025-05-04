Ізраїль готується розширити свою військову операцію в секторі Гази – Bloomberg

Ізраїльські війська і танки контролюють приблизно третину території сектора Гази.

Військові в Ізраїлі розіслали повістки про призов тисячам резервістів, щоб розширити свій наступ у Газі.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Рішення про посилення наступу на суші ухвалили після засідання Ради безпеки в пʼятницю, каже співрозмовник.

Активізація кампанії відбувається на тлі тиску, який чинять на премʼєра Біньяміна Нетаньягу як усередині країни, так і за кордоном, із закликами покласти край затяжному протистоянню з Хамас, що триває вже понад 18 місяців.

Ізраїльські війська і танки контролюють приблизно третину території сектора Гази після завершення двомісячного перемир’я в середині березня. Вони також заблокували гуманітарну допомогу для понад двох мільйонів мешканців анклаву.

Підтримуване Іраном угруповання Хамас залишається головною силою в секторі та досі утримує 59 заручників, з яких, за припущеннями, 24 ще живі.

Деякі члени правлячої коаліції Нетаньягу, зокрема міністр фінансів Бецалель Смотрич, останнім часом закликали до військової ескалації для повного знищення Хамас — навіть якщо це поставить під загрозу життя заручників.

Утім, згідно з останнім опитуванням, оприлюдненим державним каналом Kan News, більшість ізраїльтян прагнуть завершення війни шляхом обміну заручників на ув’язнених палестинських бойовиків.

Активні бойові дії між Ізраїлем і Хамас тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.