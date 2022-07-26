ПОЛІТИКА НОВИНИІзраїль розробляє кроки у відповідь у разі закриття в росії Єврейського агентства "Сохнут".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ізраїль готується відповісти на закриття агентства "Сохнут" у росії
Для обговорення цього питання у суботу зібралися законодавці. Деякі закликали Єрусалим кардинально змінити свою позицію стосовно війни
Фото: globalaffairspress.com
Про це пише ізраїльське видання Israel Hayom.
"Прем’єр-міністр Яір Лапід у суботу дав вказівку МЗС підготувати кілька політичних заходів проти росії, які буде запроваджено якщо вона ліквідує російське відділення Єврейського агентства “Сохнут” - недержавної організації, яка пропагує імміграцію до Ізраїлю", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що офіційна москва не назвала причин, через які намагається через суд ліквідувати організацію, однак однією з причин може бути позиція Ізраїлю стосовно російського вторгнення до України.
"Для обговорення цього питання у суботу зібралися законодавці. Деякі закликали Єрусалим кардинально змінити свою позицію стосовно війни", - стверджує Israel Hayom.
Прем’єр-міністр Лапід розгляне запропоновані йому варіанти та протягом найближчих днів ухвалить рішення. "У Єрусалимі вважають, що єдинодієвий проти москви підхід - агресивний, що накладитиме ціну на дії", - наголошує видання.
Управління міністерства юстиції рф по москві звернулося до суду з вимогою ліквідувати автономну некомерційну організацію "Єврейське агентство "Сохнут"". Попередня бесіда за позовом призначена у Басманному суді москви на 28 липня. В суді пояснили, що претензії мін'юсту пов'язані з порушенням організацією російського законодавства під час здійснення своєї діяльності.
Єврейське агентство "Сохнут" — міжнародна організація, основне завдання якої – допомога в репатріації до Ізраїлю. Також воно займається питаннями, пов'язаними із глобальною єврейською спільнотою. Організація була утворена в 1929 році. У срср, а потім у росії представництво "Сохнута" діє з 1989 року.
У міру посилення політичного режиму в росії, деякі російські культурні та громадські діячі отримували ізраїльське громадянство, щоб мати можливість вільно пересуватися світом або емігрувати з росії.
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