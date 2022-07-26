Ізраїль готується відповісти на закриття агентства "Сохнут" у росії

Для обговорення цього питання у суботу зібралися законодавці. Деякі закликали Єрусалим кардинально змінити свою позицію стосовно війни

Ізраїль розробляє кроки у відповідь у разі закриття в росії Єврейського агентства "Сохнут".

Про це пише ізраїльське видання Israel Hayom.

"Прем’єр-міністр Яір Лапід у суботу дав вказівку МЗС підготувати кілька політичних заходів проти росії, які буде запроваджено якщо вона ліквідує російське відділення Єврейського агентства “Сохнут” - недержавної організації, яка пропагує імміграцію до Ізраїлю", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що офіційна москва не назвала причин, через які намагається через суд ліквідувати організацію, однак однією з причин може бути позиція Ізраїлю стосовно російського вторгнення до України.

"Для обговорення цього питання у суботу зібралися законодавці. Деякі закликали Єрусалим кардинально змінити свою позицію стосовно війни", - стверджує Israel Hayom.

Прем’єр-міністр Лапід розгляне запропоновані йому варіанти та протягом найближчих днів ухвалить рішення. "У Єрусалимі вважають, що єдинодієвий проти москви підхід - агресивний, що накладитиме ціну на дії", - наголошує видання.

Управління міністерства юстиції рф по москві звернулося до суду з вимогою ліквідувати автономну некомерційну організацію "Єврейське агентство "Сохнут"". Попередня бесіда за позовом призначена у Басманному суді москви на 28 липня. В суді пояснили, що претензії мін'юсту пов'язані з порушенням організацією російського законодавства під час здійснення своєї діяльності.

Єврейське агентство "Сохнут" — міжнародна організація, основне завдання якої – допомога в репатріації до Ізраїлю. Також воно займається питаннями, пов'язаними із глобальною єврейською спільнотою. Організація була утворена в 1929 році. У срср, а потім у росії представництво "Сохнута" діє з 1989 року.

У міру посилення політичного режиму в росії, деякі російські культурні та громадські діячі отримували ізраїльське громадянство, щоб мати можливість вільно пересуватися світом або емігрувати з росії.