Ізраїль хоче побудувати нове поселення на окупованих територіях – Reuters

Ізраїль оголосив у червні, що збирається легалізувати п'ять форпостів на Західному березі, створити три нові поселення.

Ізраїль опублікував плани одного зі своїх пропонованих нових поселень на окупованому Західному березі, заявив у середу міністр фінансів Бецалель Смотрич.

У такий спосіб він підвищив ставки за день до запланованих нових мирних перемовин у секторі Газа, які вважаються життєво важливими для запобігання регіональній війні.

Міністр вкрай правих поглядів заявив, що цей крок став відповіддю на дії палестинського керівництва Західного берега і країн, які визнали палестинську державу.