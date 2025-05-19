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Ізраїль хоче залишити свої війська у Смузі Гази після війни з Хамас

19 травня 2025, 19:35
Ізраїль хоче залишити свої війська у Смузі Гази після війни з Хамас
Фото:politeka.net
Нетаньягу таким чином хоче запобігти "демілітаризації та дерадикалізації" анклаву.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль зберігатиме повний контроль над Сектором Гази після завершення війни проти Хамас.
 
Про це пише Reuters.
 
зраїль повинен зберегти повний контроль над Сектором Гази після перемоги. Це необхідно для забезпечення демілітаризації та дерадикалізації", — заявив Нетаньягу.
 
Відповідна заява Нетаньягу пролунала на тлі закликів світових лідерів до уряду Ізраїлю окреслити політичне бачення після завершення воєнної фази конфлікту.
 
Тим часом авіаудари по табору біженців у Рафаху призвели до загибелі щонайменше 20 палестинців, повідомляють місцеві медики. Цахал стверджує, що удари були спрямовані по бойовиках "Хамас".
 
Ізраїль також погодився на часткове відновлення доставки гуманітарної допомоги через пункт Керем-Шалом. За даними ООН, із початку наступу на Рафах 6 травня з міста вже виїхало понад 800 тисяч людей.
 
Нинішні атаки Цахал відбуваються в межах наземних операцій в північній та південній частинах Сектору Гази, які є частиною нової фази військової кампанії під назвою "Колісниці Гідеона".

 

ІзраїльСектор Газивійна в Україніросія окупанти

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