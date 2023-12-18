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ПОЛІТИКА

Ізраїль і Хамас готові до перемир'я, але перешкоди залишаються – Reuters

18 грудня 2023, 10:49
Ізраїль і Хамас готові до перемир'я, але перешкоди залишаються – Reuters
Місто Газа: палестинець веде своє стадо овець повз житловий комплекс, який був сильно пошкоджений в ході боїв між Ізраїлем і ХАМАС. 13 серпня 2014. Фото: АFР
Надії на мир зросли в суботу, коли джерело повідомило, що шеф ізраїльської розвідки говорив у п'ятницю з прем'єр-міністром Катару.

Ізраїль і Хамас відкриті до відновлення перемир'я і звільнення заручників, хоча залишаються розбіжності з приводу того, як це буде здійснюватися.

Про це повідомляє Reuters.

За словами єгипетських джерел видання в органах безпеки, Єгипет і Катар, які раніше вели переговори про тижневе припинення вогню і звільнення заручників, наполягали на прискоренні доставлення допомоги і відкритті КПП "Керем-Шалом" до початку переговорів.

Ізраїльський чиновник повідомив, що допомогу було дозволено до ввезення в Газу, після того як єгипетські джерела спочатку заявили, що її було затримано.

Надії на мир зросли в суботу, коли джерело повідомило, що шеф ізраїльської розвідки говорив у п'ятницю з прем'єр-міністром Катару.

Хамас наполягає на тому, щоб список заручників, які підлягають звільненню, було складено в односторонньому порядку, і вимагає, щоб ізраїльські війська були виведені за заздалегідь визначені рубежі, повідомили джерела видання.

Хоча Ізраїль погодився з тим, що Хамас визначить список, джерела повідомили, що він вимагає встановити строки та ознайомитися зі списком, перш ніж визначати час і тривалість припинення вогню.

Зі свого боку Ізраїль відмовляється виводити війська, додали джерела. Хамас стверджує, що повне припинення вогню є необхідною умовою для звільнення заручників, повідомили джерела.

Командувач штабу Армії оборони Ізраїлю (Цахал) Герці Галеві заявив, що його війська взяли в полон понад 1000 людей під час війни проти Хамас в Секторі Гази.

Зазначається, що ця заява пролунала на фоні того, що ізраїльські військові помилково визнали загрозою і застрелили трьох заручників Хамас, які самостійно втекли з полону під час боїв у Шеджайї на півночі Гази.

Бойовики Хамас на початку жовтня вторглися до Ізраїлю. Незабаром армія Ізраїлю розпочала операцію "Залізні мечі".

війнаперемир'яХамас: Ізраїль

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