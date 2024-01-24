Ізраїль і Хамас ведуть інтенсивні переговори про місячне перемир'я – Reuters

Хамас прагне "пакетної угоди", яка передбачає постійне припинення вогню,проте Ізраїль намагається вести переговори поетапно.

Ізраїль і Хамас загалом згідні з тим, що обмін ізраїльських заручників на палестинських в'язнів може відбутися під час місячного перемир'я, проте воно гальмується через розбіжності у поглядах обох сторін щодо остаточного припинення війни в Газі. Ізраїль і Хамас ведуть переговори через посередників, а не напряму.

Про це повідомляє Reuters.

Інтенсивні посередницькі зусилля під керівництвом Катару, Вашингтона і Єгипту в останні тижні були зосереджені на поетапному підході до звільнення різних категорій ізраїльських заручників – починаючи з цивільних осіб і закінчуючи солдатами – в обмін на припинення бойових дій, звільнення палестинських в'язнів і надання більшої допомоги Газі.

За даними видання, останній раунд "човникової дипломатії" розпочався 28 грудня і звузив розбіжності щодо тривалості початкового припинення вогню приблизно до 30 днів, після того, як Хамас вперше запропонував паузу на кілька місяців.

Проте, які поінформували шість джерел, Хамас відмовився рухатися далі, поки не будуть узгоджені майбутні умови постійного припинення вогню.

Також Хамас прагне "пакетної угоди", яка передбачає постійне припинення вогню до звільнення заручників на початковому етапі. Тим часом Ізраїль намагається вести переговори поетапно.

У матеріалі наведена заява представника Білого дому про те, що посол США на Близькому Сході Бретт Макгерк перебуває в регіоні вдруге за тиждень для переговорів про звільнення заручників. За словами представника, Вашингтон підтримає більш тривалу "гуманітарну паузу".

Крім того, два джерела в єгипетських службах безпеки повідомили, що намагаються переконати Хамас погодитися на місячне перемир'я, за яким має слідувати постійне припинення вогню. Однак Хамас для початкуового перемир’я вимагає гарантій того, що друга фаза угоди буде виконана.

Високопоставлений представник Хамасу Самі Абу Зухрі заявив, що організація відкрита для обговорення ідей щодо переговорів, але жодної угоди ще не укладено.

"Ми відкриті для всіх ініціатив і пропозицій, але будь-яка угода повинна ґрунтуватися на припиненні агресії і повному виведенні окупаційних військ із Сектора Гази", – сказав Абу Зухрі.

За словами ще одного джерела, високопоставленого представника Хамасу, Ізраїль запропонував припинити війну, якщо Хамас виведе шістьох лідерів з Гази. Мова йде про організаторів нападів Хамасу на Ізраїль 7 жовтня Ях'я Сінвара і Мохаммеда аль-Дейфа, які є головними цілями Ізраїлю для знищення або захоплення у війні і, як вважають, переховуються в розгалуженій мережі тунелів Хамасу під Газою. Однак Хамас "абсолютно" відкинув цю пропозицію.