Ізраїль і СБУ провели спільну операцію ліквідації наркомережі
Про це повідомила прес-служба надзвичайного і повноважного посла Ізраїлю в Україні Джоела Ліона, інформує LB.ua.
Одночасно в Ізраїлі затримали 42 людей - учасників угруповання.
Операцію проводила поліція Ізраїлю спільно з Головним управлінням боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.
"Посольство Держави Ізраїль в Україні користується нагодою щиро подякувати нашим українським партнерам за надану допомогу і сумлінно виконану роботу. Це ще одна демонстрація високого рівня наших двосторонніх відносин між Ізраїлем і Україною", - наголошено в повідомленні.
За інформацією ЗМІ, угруповання "Телеграс" використовувало Telegram для прийому "замовлень", а також координації дій виробників і постачальників. На майданчиках "Телеграсу" продавали гашиш, марихуану, кокаїн, екстезі і MDMA. Імовірний обсяг угод становить сотні мільйонів шекелів.
"Зарплату" учасникам угруповання виплачували готівкою, криптовалютою або наркотиками. Джерела грошових надходжень були максимально приховані від зовнішнього контролю, а члени організованої групи діяли під вигаданими іменами і псевдонімами.
Нагадаємо, що у США суд присяжних виніс обвинувальний вирок мексиканському наркобарону Хоакіну Гузману Лоеру, відомому як "Ель-Чапо" (коротун, - ред.) за звинуваченням у міжнародній торгівлі наркотиками, відмиванні доходів та інших злочинах.
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