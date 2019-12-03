Ізраїль і СБУ провели спільну операцію ліквідації наркомережі

У Києві заарештовано голову ізраїльської кримінальної мережі наркотрафіку "Телеграс" Амоса Дов Сільвера.

Про це повідомила прес-служба надзвичайного і повноважного посла Ізраїлю в Україні Джоела Ліона, інформує LB.ua.

Одночасно в Ізраїлі затримали 42 людей - учасників угруповання.

Операцію проводила поліція Ізраїлю спільно з Головним управлінням боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

"Посольство Держави Ізраїль в Україні користується нагодою щиро подякувати нашим українським партнерам за надану допомогу і сумлінно виконану роботу. Це ще одна демонстрація високого рівня наших двосторонніх відносин між Ізраїлем і Україною", - наголошено в повідомленні.

За інформацією ЗМІ, угруповання "Телеграс" використовувало Telegram для прийому "замовлень", а також координації дій виробників і постачальників. На майданчиках "Телеграсу" продавали гашиш, марихуану, кокаїн, екстезі і MDMA. Імовірний обсяг угод становить сотні мільйонів шекелів.

"Зарплату" учасникам угруповання виплачували готівкою, криптовалютою або наркотиками. Джерела грошових надходжень були максимально приховані від зовнішнього контролю, а члени організованої групи діяли під вигаданими іменами і псевдонімами.

Нагадаємо, що у США суд присяжних виніс обвинувальний вирок мексиканському наркобарону Хоакіну Гузману Лоеру, відомому як "Ель-Чапо" (коротун, - ред.) за звинуваченням у міжнародній торгівлі наркотиками, відмиванні доходів та інших злочинах.